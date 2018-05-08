На Ленинградском направлении железной дороги проведут акцию, призывающую к активному использованию велосипеда

На Ленинградском направлении железной дороги для удобства пассажиров 20 мая будет разрешён бесплатный провоз велосипедов во всех пригородных поездах. Это связано с проведением в столице весеннего «Московского велопарада» и велогонки «Садовое кольцо». В Твери в этот день состоится велопарад «Навстречу лету».

— Благодаря этому жители Зеленограда, Подмосковья Тверской области смогут с комфортом привезти велосипед на велопарад и затем вернуться с ним домой, — отметили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. — Помимо этого, перевозка велосипедов будет бесплатной в течение недели до и после проведения мероприятий.

В этот период у пассажиров будет шанс взглянуть на велосипед как на дополнительный вид транспорта для передвижения по городу.