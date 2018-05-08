В метро появятся тематические проездные ко Дню Победы

Проездные билеты "Единый" с дизайном, посвященным Дню Победы, появятся в столичном метро. Транспортные карты выпустят тиражом 600 тысяч экземпляров. Об этом рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , на лицевой стороне карты будет написано "9 Мая", а на оборотной — "Помним". Билеты на одну, две, 20 и 40 поездок начнут продавать с 9 мая.

Ранее сообщалось, что с 7 по 31 мая пассажирам столичного метро будут показывать заставки с фактами о Великой Отечественной войне при подключении к сети Wi-Fi.

Кроме того, в День Победы пассажиры подземки смогут послушать музыку и посетить тематические фотовыставки. Также весь день 9 мая на стойках "Живое общение" пассажирам будут раздавать георгиевские ленты, значки и флажки с праздничной символикой.