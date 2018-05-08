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В метро появятся тематические проездные
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В метро появятся тематические проездные ко Дню Победы 

Москва24 1 час назад
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Проездные билеты "Единый" с дизайном, посвященным Дню Победы, появятся в столичном метро. Транспортные карты выпустят тиражом 600 тысяч экземпляров. Об этом рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, на лицевой стороне карты будет написано "9 Мая", а на оборотной — "Помним". Билеты на одну, две, 20 и 40 поездок начнут продавать с 9 мая.
Ранее сообщалось, что с 7 по 31 мая пассажирам столичного метро будут показывать заставки с фактами о Великой Отечественной войне при подключении к сети Wi-Fi.
Кроме того, в День Победы пассажиры подземки смогут послушать музыку и посетить тематические фотовыставки. Также весь день 9 мая на стойках "Живое общение" пассажирам будут раздавать георгиевские ленты, значки и флажки с праздничной символикой.
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