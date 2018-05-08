Москвичи смогут вызвать такси из метро

Московский метрополитен объявил конкурс на разработку функции приложения «Метро Москвы». Оно позволит вызывать такси, аккредитованные для работы на Чемпионате мира по футболу, прямо из вагона метро, сообщается на сайте госсзакупок.