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Москвичи смогут вызвать такси из метро
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Москвичи смогут вызвать такси из метро 

Мир24 1 час назад
Московский метрополитен объявил конкурс на разработку функции приложения «Метро Москвы». Оно позволит вызывать такси, аккредитованные для работы на Чемпионате мира по футболу, прямо из вагона метро, сообщается на сайте госсзакупок.
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