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Москвичи смогут вызвать такси из метро
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Москвичи смогут вызвать такси из метро
Мир24
1 час назад
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Московский метрополитен объявил конкурс на разработку функции приложения «Метро Москвы». Оно позволит вызывать такси, аккредитованные для работы на Чемпионате мира по футболу, прямо из вагона метро, сообщается на сайте госсзакупок.
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