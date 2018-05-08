До двух ночи по новым маршрутам: как будет ходить челябинский электротранспорт 9 мая 

В среду, 9 мая, во время празднования 73-летия Победы изменятся маршруты движения электротранспорта. При этом трамваи и троллейбусы будут ходить до двух часов ночи, сообщил руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.
Троллейбусы будут ходить следующим образом:
№ 5 с 10:00 до 14:00 по маршруту «АМЗ — ДС „Юность“»;
№ 7 с 13:00 до 15:00 по маршруту «ЧМК — ДС „Юность“ — улица Труда — улица Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — ЧМК»;
№ 8 с 10:00 до 14:00 по маршруту «ЧКПЗ — Политехникум», с 14:00 до 15:00 по маршруту «ЧКПЗ — Вокзал», после 15:00 по своему маршруту;
№ 10 с 10:00 до 15:00 по маршруту «Улица Молдавская — улица Энгельса — ПКиО»;
№ 12 с 13:00 до 15:00 по маршруту «Улица Молдавская — ДС „Юность“ — улица Труда — улица Молодогвардейцев — улица Молдавская»;
№ 14 с 13:00 до 15:00 по маршруту «ЧМК — улица Братьев Кашириных»;
№ 17 с 10:00 до 13:00 по маршруту «Улица Молдавская — улица Энгельса — ПКиО», с 13:00 до 15:00 направляются по маршруту «Улица Молдавская — Комсомольский проспект — ДС „Юность“ — улица Труда — улица Молодогвардейцев — улица Молдавская»;
№ 19 с 10:00 до 14:00 по маршруту «Первоозёрный — ТЭЦ-3», с 14:00 до 15:00 по маршруту «Первоозёрный — Вокзал»;
№ 26 с 10:00 до 13:00 по маршруту «Улица Молдавская — улица Чичерина — улица Энгельса — ПКиО», с 13:00 до 15:00 по маршруту «Улица Молдавская — Комсомольский проспект — ДС „Юность“ — улица Труда — улица Чичерина — улица Молдавская»;
№ 27 с 13:00 до 15:00 по маршруту «Улица Молдавская — Комсомольский проспект — ДС „Юность“ — улица Труда — улица Чичерина — улица Молдавская».
Движение трамваев:
трамваи № 3 с 10:00 до 15:00 по маршруту №14 «ЦХП — улица Чичерина»;
трамваи № 5 с 10:00 до 15:00 по маршруту «ЧЭМК — Трамвайное депо № 1»;
движение трамваев № 6 с 13:00 до 15:00 приостанавливается;
трамваи № 7 с 10:00 до 15:00 по маршруту «ЧГРЭС — Трамвайное депо № 1»;
трамваи № 8 с 10:00 до 15:00 по маршруту «Улица Чистопольская — улица Российская — Першино»;
трамваи № 16 с 10:00 до 15:00 по маршруту №15;
движение трамваев № 17 и № 20 с 13:00 до 15:00 приостанавливается;
трамваи № 22 с 10:00 до 14:00 по маршруту «Улица Чистопольская — улица Российская — проспект Победы — улица Чичерина».
На время фейерверка работа электротранспорта будет организована следующим образом:
Движение троллейбусов № 7 приостанавливается с 20:00.
Движение троллейбусов № 8 приостанавливается с 20:00 до 22:30. Затем они пойдут от перекрёстка Свердловского проспекта и проспекта Ленина по маршруту.
Троллейбусы № 12 с 22:30 поедут от перекрёстка Свердловского проспекта и проспекта Победы в сторону АМЗ, от перекрёстка Свердловского проспекта и проспекта Ленина на ЧМЗ.
Троллейбусы № 17 с 22:30 поедут от перекрестка проспекта Ленина и ул. Свободы по маршруту.
Троллейбусы №19 с 22:00 поедут от перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Ленина по маршруту.
Движение трамваев № 5 и № 7 с 20:00 приостанавливается.
Трамваи № 3 после 20:00 направляются по маршруту № 14, после 22:30 от перекрёстка улицы Цвиллинга и проспекта Ленина по маршруту.
Трамваи № 6 направляются по маршруту №15.
Трамваи № 8 после 20:00 направляются по маршруту «Улица Чистопольская — улица Российская — Першино».
Трамваи № 16 с 22:30 от перекрёстка улицы Цвиллинга и проспекта Ленина на улицу Чичерина, от перекрёстка проспекта Победы и Свердловского проспекта на вокзал.
Трамваи № 20 с 22:30 от перекрестка Проспекта Победы и Свердловского проспекта на Медгородок, от перекрёстка Свердловского проспекта и проспекта Ленина на ЧМК.
На время празднования с 10:00 до 23:30 закроют движение транспорта на нескольких улицах Челябинска. О том, где нельзя будет проехать, читайте в нашем материале.
Основные мероприятия к 73-летию со Дня Победы пройдут завтра, 9 мая. Куда сходить в этот день — смотрите в афише: