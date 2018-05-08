До двух ночи по новым маршрутам: как будет ходить челябинский электротранспорт 9 мая

В среду, 9 мая, во время празднования 73-летия Победы изменятся маршруты движения электротранспорта. При этом трамваи и троллейбусы будут ходить до двух часов ночи, сообщил руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.

Троллейбусы будут ходить следующим образом:

№ 5 с 10:00 до 14:00 по маршруту «АМЗ — ДС „Юность“»;

№ 7 с 13:00 до 15:00 по маршруту «ЧМК — ДС „Юность“ — улица Труда — улица Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — ЧМК»;

№ 8 с 10:00 до 14:00 по маршруту « ЧКПЗ — Политехникум», с 14:00 до 15:00 по маршруту «ЧКПЗ — Вокзал», после 15:00 по своему маршруту;

№ 10 с 10:00 до 15:00 по маршруту «Улица Молдавская — улица Энгельса — ПКиО»;

№ 12 с 13:00 до 15:00 по маршруту «Улица Молдавская — ДС „Юность“ — улица Труда — улица Молодогвардейцев — улица Молдавская»;

№ 14 с 13:00 до 15:00 по маршруту «ЧМК — улица Братьев Кашириных»;

№ 17 с 10:00 до 13:00 по маршруту «Улица Молдавская — улица Энгельса — ПКиО», с 13:00 до 15:00 направляются по маршруту «Улица Молдавская — Комсомольский проспект — ДС „Юность“ — улица Труда — улица Молодогвардейцев — улица Молдавская»;

№ 19 с 10:00 до 14:00 по маршруту «Первоозёрный — ТЭЦ-3», с 14:00 до 15:00 по маршруту «Первоозёрный — Вокзал»;

№ 26 с 10:00 до 13:00 по маршруту «Улица Молдавская — улица Чичерина — улица Энгельса — ПКиО», с 13:00 до 15:00 по маршруту «Улица Молдавская — Комсомольский проспект — ДС „Юность“ — улица Труда — улица Чичерина — улица Молдавская»;

№ 27 с 13:00 до 15:00 по маршруту «Улица Молдавская — Комсомольский проспект — ДС „Юность“ — улица Труда — улица Чичерина — улица Молдавская».

Движение трамваев:

трамваи № 3 с 10:00 до 15:00 по маршруту №14 «ЦХП — улица Чичерина»;

трамваи № 5 с 10:00 до 15:00 по маршруту «ЧЭМК — Трамвайное депо № 1»;

движение трамваев № 6 с 13:00 до 15:00 приостанавливается;

трамваи № 7 с 10:00 до 15:00 по маршруту «ЧГРЭС — Трамвайное депо № 1»;

трамваи № 8 с 10:00 до 15:00 по маршруту «Улица Чистопольская — улица Российская — Першино»;

трамваи № 16 с 10:00 до 15:00 по маршруту №15;

движение трамваев № 17 и № 20 с 13:00 до 15:00 приостанавливается;

трамваи № 22 с 10:00 до 14:00 по маршруту «Улица Чистопольская — улица Российская — проспект Победы — улица Чичерина».

На время фейерверка работа электротранспорта будет организована следующим образом:

Движение троллейбусов № 7 приостанавливается с 20:00.

Движение троллейбусов № 8 приостанавливается с 20:00 до 22:30. Затем они пойдут от перекрёстка Свердловского проспекта и проспекта Ленина по маршруту.

Троллейбусы № 12 с 22:30 поедут от перекрёстка Свердловского проспекта и проспекта Победы в сторону АМЗ, от перекрёстка Свердловского проспекта и проспекта Ленина на ЧМЗ.

Троллейбусы № 17 с 22:30 поедут от перекрестка проспекта Ленина и ул. Свободы по маршруту.

Троллейбусы №19 с 22:00 поедут от перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Ленина по маршруту.

Движение трамваев № 5 и № 7 с 20:00 приостанавливается.

Трамваи № 3 после 20:00 направляются по маршруту № 14, после 22:30 от перекрёстка улицы Цвиллинга и проспекта Ленина по маршруту.

Трамваи № 6 направляются по маршруту №15.

Трамваи № 8 после 20:00 направляются по маршруту «Улица Чистопольская — улица Российская — Першино».

Трамваи № 16 с 22:30 от перекрёстка улицы Цвиллинга и проспекта Ленина на улицу Чичерина, от перекрёстка проспекта Победы и Свердловского проспекта на вокзал.

Трамваи № 20 с 22:30 от перекрестка Проспекта Победы и Свердловского проспекта на Медгородок, от перекрёстка Свердловского проспекта и проспекта Ленина на ЧМК.

На время празднования с 10:00 до 23:30 закроют движение транспорта на нескольких улицах Челябинска. О том, где нельзя будет проехать, читайте в нашем материале.

Основные мероприятия к 73-летию со Дня Победы пройдут завтра, 9 мая. Куда сходить в этот день — смотрите в афише: