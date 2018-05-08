Трассы следования восьми автобусов коммерческих перевозчиков изменятся в Москве 9 мая из-за праздника

«В связи с праздничными мероприятиями в честь 9 мая восемь автобусов коммерческих перевозчиков временно изменят свою трассу следования. Так, 9 мая автобусы маршрутов №391 (метро „Молодежная“-метро „Полежаевская“), №423 (Центр международной торговли-метро „Ул. 1905 года“), №691 (метро „Молодежная“-метро „Сокол“), №294 (Силикатный завод-МФЦ Хорошево-Мневники), 691к (метро „Сокол“-больница №67), №22к (метро „Динамо“-ул. 8-го Марта), №318 (метро „Динамо“-метро „Полежаевская“) и 456 (8-й мкр-н Митина-Белорусский вокзал) часть пути проедут по измененной трассе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, кроме того, автобусы маршрутов №391 и №691 не будут ехать по ул. Нижние Мневники, а поедут по ул. Крылатская и проспекту Маршала Жукова. Автобусы маршрута №423 поедут до станции метро «Краснопресненская» по Шмидтовскому проезду, ул. Трехгорный Вал и ул. Заморенова. Автобусы маршрута №294 не будут проезжать по Карамышевской набережной, ул. Саляма Адиля, ул. Народного Ополчения, ул. Демьяна Бедного и 3-ему Силикатному проезду. Автобусы будут разворачиваться на ул. Мневники около Звенигородского шоссе и ехать в обратном направлении. На маршруте №691к автобусы будут проезжать по Карамышевской набережной только до ул. Саляма Адиля, а на ул. Народного Ополчения проедут по дублерам.

«Автобусы маршрута №22к не будут проезжать по ул. Новая Башиловка и Ленинградскому проспекту, а проедут по ул. Верхняя Масловка, Театральной аллее и Милицейскому пер. Помимо этого не будут проезжать по Ленинградскому проспекту автобусы маршрута №318, за исключением участка от ул. Генерала Сандалова до ул. Маршала Шапошникова. С 8:00 и до окончания мероприятий автобусы маршрута №456 будут проезжать до остановки «Белорусский вокзал», не заезжая на площадь Тверская Застава. А с 15:00 автобусы будут работать только до остановки «улица Серегина», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что изменения для маршрутов №391, 691, 426, 691к и 294 будут действовать с 15:30 и до окончания мероприятий, для маршрутов №22к и 318 — с начала работы и до окончания мероприятий.

«Для удобства пассажиров все остановки будут осуществляться по требованию. Информация с изменениями и подробной картой размещена на всех остановках маршрутов», — добавили в пресс-службе.