Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до станции «Физтех» 

К строительству станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро планируется приступить во второй половине следующего года. Как рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, для продления салатовой ветки в Северный нужно разработать план участка.
— Сейчас Институт Генплана готовит градостроительную документацию. Предположительно, ее утвердят во втором квартале 2019 года, — заявил Бочкарев.
Он добавил, что также на салатовой ветке планируется открыть станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». (ео)