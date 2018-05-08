Ещё
Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до станции «Физтех»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до станции «Физтех» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
К строительству станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро планируется приступить во второй половине следующего года. Как рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, для продления салатовой ветки в Северный нужно разработать план участка.
— Сейчас Институт Генплана готовит градостроительную документацию. Предположительно, ее утвердят во втором квартале 2019 года, — заявил Бочкарев.
Он добавил, что также на салатовой ветке планируется открыть станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». (ео)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
Столичными властями утвержден проект планировки территории ТПУ «Ховрино» На Лобненской улице откроется новый офис центра «Мои документы» На станции МЦК «Лихоборы» выделят места посадки специальной разметкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина319
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко128
Трамп решил судьбу Ирана266
На «Евровидении» произошло ЧП80
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится361
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение