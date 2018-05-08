Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до станции «Физтех»

К строительству станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро планируется приступить во второй половине следующего года. Как рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев , для продления салатовой ветки в Северный нужно разработать план участка.

— Сейчас Институт Генплана готовит градостроительную документацию. Предположительно, ее утвердят во втором квартале 2019 года, — заявил Бочкарев.

Он добавил, что также на салатовой ветке планируется открыть станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». (ео)