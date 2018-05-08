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Тематические билеты «Единый» ко Дню Победы появятся в кассах столичного метро с 9 мая
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Тематические билеты «Единый» ко Дню Победы появятся в кассах столичного метро с 9 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Проездные билеты «Единый» ко Дню Победы можно будет приобрести в кассах столичной подземки с 9 мая, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«Проездные билеты «Единый» с дизайном, посвященным Дню Победы, появятся в кассах метро. Транспортные карты выпустят тиражом 600 тыс. экземпляров. На лицевой стороне карты будет написано «9 Мая», а на оборотной — «Помним». Билеты на одну, две, 20 и 40 поездок начнут продавать с 9 мая», — приводятся в сообщении слова первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.
Ко Дню Победы Москву украсят более тысячи поздравительных плакатов с портретами фронтовиков, кадрами военной хроники и парада на Красной площади 1945 г. В столичных парках 9 мая организуют выставки военной техники, театрализованные постановки и исторический квест, посвященный событиям на Курской дуге.
Праздничные салюты и фейерверки запустят с 33 городских площадок. В общей сложности пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов. Световое шоу начнется в 22:00 и продлится около пяти минут.
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