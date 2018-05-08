Ещё
Проездные билеты, посвященные Дню Победы, появятся в кассах московского метро 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проездные билеты, посвященные Дню Победы, появятся в кассах московского метро 9 мая 

РИАМО 1 час назад
Пассажиры столичной подземки смогут приобрести проездные билеты «Единый» ко Дню Победы в кассах с 9 мая, на лицевой стороне карты будет написано «9 Мая», а на оборотной — «Помним», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Проездные билеты «Единый» с дизайном, посвященным Дню Победы, появятся в кассах метро. Транспортные карты выпустят тиражом 600 тысяч экземпляров. Билеты на одну, две, 20 и 40 поездок начнут продавать с 9 мая», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
На лицевой стороне карты будет написано «9 Мая», а на оборотной — «Помним». Праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается каждый год 9 мая. С 1965 года День Победы — нерабочий праздничный день.
В материале напоминается, что ко Дню Победы Москву украсят более тысячи поздравительных плакатов с портретами фронтовиков, кадрами военной хроники и парада на Красной площади 1945 года. А в столичных парках 9 мая организуют выставки военной техники, театрализованные постановки и исторический квест, посвященный событиям на Курской дуге.
Праздничные салюты и фейерверки запустят с 33 городских площадок. В общей сложности пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов. Вечернее небо Москвы озарят вспышки золотых, оранжевых, зеленых, красных и фиолетовых искр. Световое шоу начнется в 22:00 и продлится около пяти минут — его будет хорошо видно во всех столичных округах.
РИАМО: последние новости
Ряд набережных и улиц Москвы перекроют 9 мая из‑за парада Победы Мэрия согласовала повторный митинг против блокировки интернет‑ресурсов в Москве на 13 мая Церетели откроет памятник Цветаевой в Москве 14 мая
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина319
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко128
Трамп решил судьбу Ирана266
На «Евровидении» произошло ЧП80
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится361
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение