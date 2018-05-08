Проездные билеты, посвященные Дню Победы, появятся в кассах московского метро 9 мая

Пассажиры столичной подземки смогут приобрести проездные билеты «Единый» ко Дню Победы в кассах с 9 мая, на лицевой стороне карты будет написано «9 Мая», а на оборотной — «Помним», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Проездные билеты «Единый» с дизайном, посвященным Дню Победы, появятся в кассах метро. Транспортные карты выпустят тиражом 600 тысяч экземпляров. Билеты на одну, две, 20 и 40 поездок начнут продавать с 9 мая», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

На лицевой стороне карты будет написано «9 Мая», а на оборотной — «Помним». Праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается каждый год 9 мая. С 1965 года День Победы — нерабочий праздничный день.

В материале напоминается, что ко Дню Победы Москву украсят более тысячи поздравительных плакатов с портретами фронтовиков, кадрами военной хроники и парада на Красной площади 1945 года. А в столичных парках 9 мая организуют выставки военной техники, театрализованные постановки и исторический квест, посвященный событиям на Курской дуге.

Праздничные салюты и фейерверки запустят с 33 городских площадок. В общей сложности пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов. Вечернее небо Москвы озарят вспышки золотых, оранжевых, зеленых, красных и фиолетовых искр. Световое шоу начнется в 22:00 и продлится около пяти минут — его будет хорошо видно во всех столичных округах.