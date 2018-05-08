Парковка в районе Щукино будет бесплатной 9 мая

Парковка в районе Щукино, как и во всем городе, в День Победы, 9 мая, будет бесплатной. Об этом сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

— В честь Дня Победы 9 мая парковка в Москве будет бесплатной. Наши таксомоторные компании уже традиционно в этот день бесплатно предоставят услуги такси всем участникам Великой Отечественной войны, героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, — сказал Ликсутов.

По его словам, ожидается, что в майские праздники общественным транспортом будет перевезено более 100 миллионов пассажиров — это примерно на десять процентов больше, чем в прошлом году. (ео)