Ещё
Парковка в районе Щукино будет бесплатной 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парковка в районе Щукино будет бесплатной 9 мая 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Парковка в районе Щукино, как и во всем городе, в День Победы, 9 мая, будет бесплатной. Об этом сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
— В честь Дня Победы 9 мая парковка в Москве будет бесплатной. Наши таксомоторные компании уже традиционно в этот день бесплатно предоставят услуги такси всем участникам Великой Отечественной войны, героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, — сказал Ликсутов.
По его словам, ожидается, что в майские праздники общественным транспортом будет перевезено более 100 миллионов пассажиров — это примерно на десять процентов больше, чем в прошлом году. (ео)
Управа района Щукино: последние новости
Кадетский класс школы №1874 района Щукино получил благодарность мэра Москвы Собянин поздравил участников Парада кадет с наступающим Днем Победы Годовщину Великой Победы в Щукине отметят масштабным шествием
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина319
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко128
Трамп решил судьбу Ирана266
На «Евровидении» произошло ЧП80
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится361
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение