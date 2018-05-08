Кадетский класс школы №1874 района Щукино получил благодарность мэра Москвы 

Кадетскому классу школы №1874 района Щукино присвоено звание «Лучший кадетский класс г. Москвы в 2017-2018 учебном году».
— Парад кадетского движения «Не прервется связь поколений», посвященный 73-й годовщине Великой Победы, прошел на Поклонной горе 6 мая. В парадном строю прошли более 2,5 тысячи кадет, в том числе и кадеты нашей школы, — сообщили в администрации школы №1874.
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарственное письмо кадетам восьмого класса школы №1874 и поздравил с присвоением звания «Лучший кадетский класс г. Москвы в 2017-2018 учебном году». (ео)