Мэрия согласовала повторную акцию в защиту интернета 

Шествие и митинг против действий Роскомнадзора в отношении интернет-ресурсов повторно состоится 13 мая на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщил РИАМО во вторник руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
«Организаторы дали свое согласие на проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 13 мая. Время сократилось немного, мероприятие состоится с 14:30 до 16:00. Численность акции — до 5 тысяч человек», — сказал Черников.
Он подчеркнул, что безопасность участников акции будет обеспечена в обязательном порядке.
30 апреля на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный митинг против блокировки популярного мессенджера Telegram, в нем приняли участие порядка 7,5 тысяч человек.