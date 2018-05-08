Мэрия согласовала повторную акцию в защиту интернета

Шествие и митинг против действий Роскомнадзора в отношении интернет-ресурсов повторно состоится 13 мая на проспекте Академика Сахарова в Москве , сообщил РИАМО во вторник руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников

«Организаторы дали свое согласие на проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 13 мая. Время сократилось немного, мероприятие состоится с 14:30 до 16:00. Численность акции — до 5 тысяч человек», — сказал Черников.

Он подчеркнул, что безопасность участников акции будет обеспечена в обязательном порядке.

30 апреля на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный митинг против блокировки популярного мессенджера Telegram, в нем приняли участие порядка 7,5 тысяч человек.