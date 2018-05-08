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Мэрия согласовала повторную акцию в защиту интернета
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Мэрия согласовала повторную акцию в защиту интернета 

РИАМО 1 час назад
Фото: ТАСС
Шествие и митинг против действий Роскомнадзора в отношении интернет-ресурсов повторно состоится 13 мая на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщил РИАМО во вторник руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
«Организаторы дали свое согласие на проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 13 мая. Время сократилось немного, мероприятие состоится с 14:30 до 16:00. Численность акции — до 5 тысяч человек», — сказал Черников.
Он подчеркнул, что безопасность участников акции будет обеспечена в обязательном порядке.
30 апреля на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный митинг против блокировки популярного мессенджера Telegram, в нем приняли участие порядка 7,5 тысяч человек.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram.
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