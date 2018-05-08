В МВД Южной Осетии рассказали, какие улицы Цхинвала перекроют в 9 Мая

ЦХИНВАЛ, 8 мая — Sputnik . В связи с празднованием 73-й годовщины Дня Победы в столице Южной Осетии перекроют ряд улиц на время подготовки и проведения праздника. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В ведомстве рассказали, что 9 мая в связи с проведением военного парада с 7 утра будут перекрыты пересечения улицы С. Таболова с улицами Сталина и А. Джиоева, а также пересечение улиц Харебова и Островского. Для движения транспорта будут закрыты участки улицы Сталина от Московской до Советской и улицы Пушкина от А. Джиоева до улицы Сталина. Перекрестки улиц Миротворцев — Октябрская и улиц Советская — Сталина также перекроют на время подготовки и проведения военного парада.

Для формирования акции «Бессмертный полк» также ограничат движение по улице Харебова, отметили в ведомстве.

На время проведения праздничного концерта вечером 9 мая также перекроют прилегающие к Театральной площади улицы, в том числе перекресток Хетагурова — Туганова. Этот же участок будет закрыт для движения транспорта 8 мая с 17 часов в связи с концертом «Сияй в веках, Великая Победа».