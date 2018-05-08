Пассажиропоток 17 трамвайных маршрутов в Москве вырос на 8% после ввода бестурникетной системы

«Пассажиропоток на 17 трамвайных маршрутах, проходящих на северо-востоке, востоке, юге и в центре столицы, вырос на 8% после ввода бестурникетной системы — каждый день ими пользуются свыше 346 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на маршрутах, где нет турникетов, вход разрешен во все двери. Необходимо оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне. В бестурникетном транспорте усилен контроль.

«Запуск бестурникетной системы на трамвайных маршрутах привлекает новых пассажиров. Вход во все двери удобен для пользователей городского транспорта — таким образом они экономят 10-15 минут в поездках. Сегодня маршрутами основной трамвайной сети, где можно входить во все двери, пользуются в среднем на 24 тыс. пассажиров больше, чем годом ранее», — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ГУП «Мосгортранс» Бориса Ткачука