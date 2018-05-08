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Пассажиропоток 17 трамвайных маршрутов в Москве вырос на 8% после ввода бестурникетной системы
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Пассажиропоток 17 трамвайных маршрутов в Москве вырос на 8% после ввода бестурникетной системы 

Агентство «Москва» 20 минут назад
«Пассажиропоток на 17 трамвайных маршрутах, проходящих на северо-востоке, востоке, юге и в центре столицы, вырос на 8% после ввода бестурникетной системы — каждый день ими пользуются свыше 346 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на маршрутах, где нет турникетов, вход разрешен во все двери. Необходимо оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне. В бестурникетном транспорте усилен контроль.
«Запуск бестурникетной системы на трамвайных маршрутах привлекает новых пассажиров. Вход во все двери удобен для пользователей городского транспорта — таким образом они экономят 10-15 минут в поездках. Сегодня маршрутами основной трамвайной сети, где можно входить во все двери, пользуются в среднем на 24 тыс. пассажиров больше, чем годом ранее», — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ГУП «Мосгортранс» Бориса Ткачука.
В пресс-службе напомнили, что сейчас вход во все двери доступен на 27 трамвайных маршрутах Москвы. Такая система оплаты проезда также действует на 80 самых востребованных маршрутах автобуса. Полный список направлений, где действует бестурникетный режим, размещен на сайте Мосгортранса.
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