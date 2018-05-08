В Москве проходит акция «Сирень Победы»

Акция приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ее участниками стали более 2,5 тысячи человек.

Сергей Собянин принял участие в акции «Сирень Победы». Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Мэр Москвы высадил в Екатерининском парке кусты сирени.

«Сирень — символ Победы. Наши солдаты приходили с фронта — их встречали сиренью. И уже много лет в этом парке высаживается сирень в преддверии 9 Мая. Замечательная традиция, я с удовольствием поучаствую в акции», — сказал Мэр Москвы.

Цветущая сирень — символ Победы

Акция «Сирень Победы» впервые прошла в Москве в 2002 году. Она напоминает о том, что в мае 1945 года цветущая сирень стала самым популярным цветком — символом Победы. Первоначально в Екатерининском парке высадили первые 15 кустов сирени. За несколько лет территорию Центрального округа столицы украсили свыше 700 кустов.

Акция «Сирень Победы» в Екатерининском парке прошла в этом году по инициативе совета ветеранов Центрального округа столицы. Москвичи высадили 40 кустов сирени. Всего во всех районах округа их появилось свыше 150.

«С каждым годом события, которые произошли в 1941–1945 годах, становятся не дальше от нас, а ближе. И это уже память не только о тех людях, которые сражались и трудились, — мы храним память для нас, для наших детей, для внуков, для будущего нашего города и нашей страны. Это пример, когда в самых тяжелых условиях выстояли, победили, построили замечательную страну. Мы все благодарны и говорим спасибо нашим ветеранам, труженикам тыла, защитившим и создавшим послевоенную Москву, которой мы гордимся и которую любим», — отметил Сергей Собянин.

Участниками акции стали более 2,5 тысячи человек. Среди них — ветераны Великой Отечественной войны (400 человек), представители общественных организаций (1,1 тысячи человек), а также жители Центрального округа столицы (свыше тысячи человек).

Перед участниками акции выступил Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. На детской площадке прошел квест «Мы знаем, помним, гордимся», а в парковых аллеях — мастер-классы. На полевых кухнях всех желающих угощали солдатской кашей.

Мэр Москвы также поздравил ветеранов и других горожан с наступающим праздником Победы, пожелал им счастья, здоровья и хорошего настроения. В городе организовано множество праздничных мероприятий. «Москвичи празднуют 9 Мая, вспоминают о ветеранах. Мы благодарны им за все, что они сделали для Родины и для любимой Москвы».

Парк с 300-летней историей

Екатерининский парк — памятник садово-паркового искусства. Расположен в Мещанском районе между улицей Советской Армии, Олимпийским проспектом и Суворовской площадью.

Парк на этом месте заложили в XVIII веке рядом с усадьбой графа В. С. Салтыкова и церковью Иоанна Воина. Его центральным элементом стал большой пруд в течении реки Напрудной. В начале XIX века усадьбу перестроили в здание Екатерининского института благородных девиц, а парк стал называться Екатерининским.

В XX веке территория парка существенно изменилась. В 1920–1930-е годы реку Напрудную заключили в трубу (за исключением большого пруда), церковь Иоанна Воина снесли. Екатерининскую (ныне Суворовскую) площадь расширили за счет части парка, а Екатерининский институт с февраля 1928 года стал Центральным домом Красной (Советской) армии (ЦДКА, позднее — ЦДСА). Соответственно, был переименован и парк.

В 1965-м в северо-западной части парка со стороны улицы Советской Армии построили новое здание Музея Советской армии. В 1979 году от парка отрезали восточную часть, по которой проложили Олимпийский проспект.

В 1999 году парку возвратили его историческое имя — Екатерининский.

В 2013-м парк площадью 14,9 гектара перешел в ведение ГБУ «Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных сил».

На территории парка расположены две эстрады, спортивные площадки, уличные тренажеры, пять детских площадок, пешеходные дорожки, два пруда (большой и малый), беседки для отдыха, закрытая ротонда и читальный павильон. Парк также оборудован для маломобильных граждан.

В 2012–2017 годах в парке прошло более 180 крупных мероприятий. Визитной карточкой стали танцевальные вечера и мастер-классы на летней эстраде.

Всего здесь высажено 8,7 гектара газонов и цветников, 2,5 тысячи деревьев и 3,5 тысячи кустарников.

Екатерининский парк — излюбленное место отдыха жителей Мещанского района и всего центра столицы. Ежегодно его посещают порядка 1,4 миллиона человек.

В 2012–2017 годах в парке прошел капитальный и текущий ремонт зданий. В порядок также привели прилегающую территорию. Рабочие заменили покрытие прогулочных дорожек, обновили ротонды и перголы, читальный павильон и летнюю эстраду. Кроме того, там отремонтировали освещение, ограждение, обустроили спортивные площадки и заменили уличные тренажеры.

Сейчас идет капитальный ремонт большого пруда Екатерининского парка. Работы планируется завершить в июне.

14,8 тысячи деревьев и 546,8 тысячи кустарников

В Москве продолжается акция «Миллион деревьев». Этой весной с учетом пожеланий москвичей во дворах планируется высадить порядка трех тысяч деревьев и 132 тысяч кустарников. Еще 1,5 тысячи деревьев и 50 тысяч кустарников появятся рядом со школами, поликлиниками и другими учреждениями социальной сферы.

Всего в рамках акции «Миллион деревьев» до конца 2018 года предусмотрено высадить 10,1 тысячи деревьев и 337,4 тысячи кустарников.

Кроме того, в этом году появится 4,7 тысячи деревьев и 209,4 тысячи кустарников. Эта работа станет частью комплексного благоустройства улиц, парков и общественных пространств столицы.