Станцию метро Стрелка уберут за 3 млн рублей

МП «Нижегородское метро» заплатит 3 млн рублей за круглосуточную уборку станции «Стрелка» в этом году. Об этом сообщается портале госзакупок.

Согласно документам госзакупки, начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 999 тысяч рублей. Заказчиком клининговых услуг выступает МП «Нижегородское метро». Источником финансирования являются собственные средства предприятия.

Электронный аукцион по выбору поставщика для оказания данных услуг пройдет 18 мая. Срок контракта — с июня до конца этого года.

По контракту, уборка станции «Стрелка» будет круглосуточной. Работы по уборке станции «Стрелка» будут выполняться с применением профессиональных моющих и дезинфицирующих средств ручным способом и с применением уборочной техники. Уборка будет осуществляться на станции «Стрелка» общей площадью 5714 кв.м.

Ранее сообщалось, что гусеничные подъемники для инвалидов появятся в нижегородском метро.