ЦОДД рекомендовал водителям использовать общественный транспорт для поездок в центр города 9 мая

ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) просит водителей использовать общественный транспорт для поездок в центр города 9 мая из-за ограничения движения на ряде улиц в связи с празднованием Дня Победы, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Завтра, 9 мая, для празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице будет временно ограничено движение автотранспорта. ЦОДД просит заранее ознакомиться с перекрытиями, выбирать пути объезда и пользоваться городским транспортом для поездок в центр города», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение транспорта будет перекрыто на нескольких улицах Москвы 9 мая в связи с проведением военного парада. Так, 9 мая с 6:00 и до окончания мероприятия будут перекрыты ул. Нижние Мневники, Звенигородское шоссе, ул. Красная Пресня и ул. Баррикадная.

Кроме того, 9 мая с 6:30 и до окончания мероприятия по той же причине будет перекрыто движение на участке Садового кольца от Смоленской площади до ул. Садово-Триумфальная, на участке ул. Тверская от Триумфальной площади до ул. Моховая, на участке ул. Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда, на ул. Новый Арбат, ул. Воздвиженка, ул. Неглинная, ул. Серафимовича, ул. Моховая, ул. Охотный Ряд, ул. Мясницкая, ул. Болотная, ул. Маросейка, ул. Солянка, ул. Москворецкая, в Рахмановском пер., на Никитском и Тверском бульварах, на Большом Каменном и Большом Москворецком мостах, в Театральном, Китайгородском, Устьинском и Лубянском проездах, на Старой и Новой площадях, на площади Васильевский Спуск, а также на Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Устьинской, Серебрянической, Подгорской и Болотной набережных.