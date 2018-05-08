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В Москве появится «хордовая» выделенная полоса
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В Москве появится «хордовая» выделенная полоса 

Российская Газета 42 минуты назад
На Ломоносовском проспекте начали наносить разметку новой выделенной полосы, которая протянется от Каширского шоссе до станции метро «Филевский парк».
Как сообщили «РГ» в пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги», сейчас работы уже подходят к концу.
Полоса запланирована от Каширского шоссе по Коломенскому проезду, Нахимовскому и Ломоносовскому проспектам и Минской улице. Когда она заработает пока неизвестно.
Необходимость полосы обсуждалась с начала запуска хордового автобусного маршрута — полуэкспресса №908. Он начал ходить от станции метро «Каширская» до «Филевского парка» в прошлом году. Это один из самых востребованных полуэкспрессов в столице, который соединяет сразу шесть линий метрополитена. Несколько дней назад на маршруте отключили турникеты.
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