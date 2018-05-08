В Москве появится «хордовая» выделенная полоса

На Ломоносовском проспекте начали наносить разметку новой выделенной полосы, которая протянется от Каширского шоссе до станции метро «Филевский парк».

Как сообщили «РГ» в пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги», сейчас работы уже подходят к концу.

Полоса запланирована от Каширского шоссе по Коломенскому проезду, Нахимовскому и Ломоносовскому проспектам и Минской улице. Когда она заработает пока неизвестно.

Необходимость полосы обсуждалась с начала запуска хордового автобусного маршрута — полуэкспресса №908. Он начал ходить от станции метро «Каширская» до «Филевского парка» в прошлом году. Это один из самых востребованных полуэкспрессов в столице, который соединяет сразу шесть линий метрополитена. Несколько дней назад на маршруте отключили турникеты.