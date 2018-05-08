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В День Победы в Махачкале будет ограничено транспортное движение
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В День Победы в Махачкале будет ограничено транспортное движение 

Mirmol.ru 50 минут назад
Фото: Mirmol.ru
В День Победы в Махачкале будет ограничено транспортное движениеВо время празднования Дня Победы 9 мая в Махачкале будет ограничено транспортное движение, сообщает пресс-служба администрации города.
С 6:00 до 13:00 движение будет прекращено по следующим участкам автодорог: по ул. Г. Гаджиева на участке от ул. Батырмурзаева до ул. М. Гаджиева; по ул. М. Гаджиева на участке от ул. Г. Гаджиева до ул. Гусаева; по ул. Гусаева.
С 6:00 до 15:00 движение будет прекращено на участках по проспекту Р. Гамзатова, от улицы Ярагского до площади имени Ленина и по улице Леваневского, от проспекта Р. Гамзатова до улицы Пушкина.
С 6:00 до 18:00 движение будет прекращено по улице Пушкина, от улицы Леваневского до улицы Ярагского.
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