В День Победы в Махачкале будет ограничено транспортное движение

В День Победы в Махачкале будет ограничено транспортное движениеВо время празднования Дня Победы 9 мая в Махачкале будет ограничено транспортное движение, сообщает пресс-служба администрации города.

С 6:00 до 13:00 движение будет прекращено по следующим участкам автодорог: по ул. Г. Гаджиева на участке от ул. Батырмурзаева до ул. М. Гаджиева; по ул. М. Гаджиева на участке от ул. Г. Гаджиева до ул. Гусаева; по ул. Гусаева.

С 6:00 до 15:00 движение будет прекращено на участках по проспекту Р. Гамзатова, от улицы Ярагского до площади имени Ленина и по улице Леваневского, от проспекта Р. Гамзатова до улицы Пушкина.

С 6:00 до 18:00 движение будет прекращено по улице Пушкина, от улицы Леваневского до улицы Ярагского.