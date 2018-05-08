Более 130 км автодорог будет построено в новой Москве за 3 года

В Троицком и Новомосковском округах столицы за три года планируют построить 130 километров автомобильных дорог, 38 мостов, тоннелей и эстакад, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы

«Уже в первые три года в ТиНАО будет построено 130 километров дорог, 27 пешеходных переходов, 38 мостов, тоннелей и эстакад», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин

Один из ключевых объектов — реконструкция и строительство дороги Киевское шоссе — город Московский — деревня Сосенки до автодороги поселок Коммунарка — аэропорт «Остафьево» протяженностью более 16 километров. Реализация этого проекта близка к завершению. Летом 2018 года автодорога будет введена в эксплуатацию.

Масштабные работы по реконструкции и строительству будут вестись от Киевского шоссе до деревни Десна через деревни Середнево и Марьино. Протяженность дороги более 12 километров.

«Решением мэра Москвы Сергея Собянина на строительство дорог в ближайшие два года будет выделено дополнительно 11 миллиардов рублей», — подчеркнул Жидкин.

В 2017 году в новой Москве было введено около 50 километров дорог, 16 мостов и тоннелей, 22 пешеходных перехода.

«Создание современной дорожной инфраструктуры решением мэра Москвы Сергея Собянина является одним из приоритетов столичного строительного комплекса. Сейчас в ТиНАО идут работы на 10 дорожных объектах. Строится 90 километров современных магистралей шириной по четыре-шесть полос с велодорожками и комфортными тротуарами. А до 2022 года планируется построить 280 километров», — сказал руководитель департамента.

В ближайшее десятилетие протяженность дорог в новой Москве увеличится вдвое. А в нынешнем году планируется ввести еще шесть станций метро.

«Создание в ТиНАО современной инфраструктуры, масштабное строительство метрополитена, дорог, детских садов, школ, производственных и офисных зданий, в целом комплексный подход к градостроительному развития новых территорий делает ТиНАО привлекательными округами как для инвесторов, так и для новоселов», — подчеркнул Жидкин.