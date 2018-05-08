Новый храм в честь Николая Чудотворца в новой Москве поставили на кадастровый учет

Здание нового храма в честь святителя Николая Мирликийского Чудотворца, строительство которого началось осенью 2015 года в деревне Рыжово в новой Москве , поставили на кадастровый учет, сообщается на сайте управления Росреестра по столице. «Регистраторы столичного Росреестра поставили на кадастровый учет здание храма в честь святителя Николая Мирликийского Чудотворца, расположенного в Троицком административном округе Москвы, в деревне Рыжово» — говорится в сообщении. Строительство одноэтажного деревянного храма в Рыжово началось осенью 2015 года в рамках программы возведения в столице 200 православных храмов в пешей доступности. Программа строительства православных храмов («Программа-200»), цель которой — обеспечить жителей города церквями в шаговой доступности, реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями которого являются мэр города Сергей Собянин и патриарх Кирилл. Программа также предполагает работы по восстановлению исторических и православных объектов.