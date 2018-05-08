Церетели откроет памятник Цветаевой

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Зураб Церетели откроет памятник Марине Цветаевой в Москве 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Торжественное открытие памятника Марине Цветаевой пройдет в столице 14 мая при участии Зураба Церетели, создавшего монумент. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Дома-музея поэтессы.
"14 мая 2018 года в 15:00 на территории государственного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1619 им. М. Цветаевой" в Строгине состоится торжественное открытие памятника Марине Ивановне Цветаевой", — говорится в сообщении.
Автор скульптуры — президент Российской академии художеств Зураб Церетели дарит памятник гимназии и городу.
В церемонии открытия, помимо Церетели, примут участие внучка Анастасии Цветаевой, хранитель ее архива Ольга Трухачева, историк, литературовед, основатель и экс— директор Дома-музея Марины Цветаевой Эсфирь Красовская, директор Дома-музея Марины Цветаевой Елена Жук и директор ГБОУ "Школа № 1619" Диана Соколова. После церемонии открытия памятника учащихся школы пригласят на бесплатную экскурсию по Дому-музею.
Идею об установке памятника Марине Цветаевой поддержала комиссия по монументальному искусству Московской городской Думы в 2017 году. Мэр Москвы Сергей Собянин 14 марта 2018 года подписал распоряжение об установке монумента.
В Москве уже есть памятник поэтессе — он был открыт в 2007 году в Борисоглебском переулке, напротив дома, где она жила в молодости до эмиграции. Сейчас в здании расположен дом-музей Марины Цветаевой.
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