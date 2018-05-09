Станции «Звенигородская» и «Пушкинская» закрыли для пассажиров

Сотрудникам петербургского метрополитена 9 мая пришлось закрыть станцию «Звенигородская» и переход на «Пушкинскую», причиной стал обнаруженный бесхозный предмет, сообщает «Мойка, 78».

«В 10:35 станция «Звенигородская» и переход на станцию «Пушкинская» закрыты из-за бесхозного предмета», — сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

В данный момент на станции проводится проверка, вход и выход для пассажиров запрещён, а поезда следуют без остановки.

Проверить находку должны взрывотехники.