Власти Петербурга объявили тендер на проектирование второй станции метро в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 8 мая. / ТАСС /. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) объявил конкурс на разработку предпроектной документации для второй станции метро на территории Ленинградской области — «Кудрово», которую должны построить до 2025 года. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

Согласно размещенному документу, подрядчик должен разработать «предпроектную документацию по строительству участка Лахтинско-Правобережной линии (четвертой линии — прим. ТАСС) от станции „Улица Дыбенко“ до станции „Кудрово“. Максимальная сумма контракта не может превышать 20,5 млн рублей.

Выбор подрядной организации пройдет 23 мая, а завершить работы подрядчик должен до 15 октября текущего года, он должен провести геологические работы и подготовить документы, на основании которых до 2021 года разработают проект новой станции.

Как пояснили ТАСС в КРТИ, несмотря на то, что станция будет располагаться на территории соседнего субъекта, ее строительство профинансируют из бюджета Санкт-Петербурга. Стоимость строительства в комитете не уточнили.

Транспортный узел в Кудрове

Деревня Кудрово расположена во Всеволожском районе Ленинградской области, на границе с Петербургом возле Кольцевой автомобильной дороги (КАД). Район является самым быстрорастущим в агломерации Санкт-Петербурга — по данным комитета по строительству Ленинградской области, только с января по март текущего года во Всеволожском районе ввели 778 тыс. кв. м жилья, что на 10% превышает показатели января-марта 2017 года. Основная часть жилья строится в поселке Мурино и деревне Кудрово из-за их непосредственной близости к границе Петербурга.

В связи с активным вводом жилья в Кудрове ежедневно образуются заторы транспорта, так как практически все жители деревни выезжают на работу в Петербург.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, строительство станции метро поможет решить транспортную проблему в населенном пункте. „Кроме того, строительство новой станции позволит увести часть пассажиропотока со станции метро „Улица Дыбенко“, которая сейчас очень сильно перегружена не только из-за жителей Кудрова, но ей пользуются и все приезжающие в город с востока Ленинградской области“, — отметили в пресс-службе.

Власти региона также планируют принять участие в строительстве станции — субъект готов за счет собственных средств спланировать и размежевать участок под ее строительство. Кроме того, после ввода станции в эксплуатацию правительство Ленобласти планирует создать возле нее транспортно-пересадочный узел на площади около 8 га, который, помимо вестибюля станции, будет включать в себя парковку для автомобилей и автовокзал пригородного сообщения.

Метро в Ленинградской области

Согласно перспективному плану развития петербургского метрополитена, станцию метро „Кудрово“ должны построить к 2025 году. Она станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии или четвертой линии подземки.

В случае успешной реализации проекта станция станет уже второй на территории Ленобласти. Сейчас единственная станция подземки Петербурга, которая работает на территории соседнего субъекта — Девяткино. Ее открыли в 1978 году в поселке Мурино Всеволожского района.