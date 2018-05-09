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Стартовал автопробег на машинах военного времени
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Автопробег на машинах военного времени начался в столице 

Москва24 45 минут назад
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Праздничный автопробег на машинах времен Великой Отечественной войны в честь 73-й годовщины Победы стартовал в столице. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В мероприятии принимают участие ветераны, сотрудники столичного департамента природопользования и охраны окружающей, представители префектур округов Москвы", — цитирует сообщение ведомства Агентство "Москва".
Старт ретро-автомобилям дали на аллее Связистов парка Победы на Поклонной горе. Участники автопробега должны финишировать в парке "Ветеран" в Серебряном Бору, где их встретят праздничной программой.
По словам замачальника управления особо охраняемых природных территорий Ольги Сосницкой, праздник начнется с выставки уникальных автомобилей. В честь ветеранов в парке прозвучат военные марши и вальсы. "На аллеях парка будут работать ретрофотостудия и костюмерная военных лет, где каждый желающий сможет примерить военно-полевую форму, а дамы — шляпки тех лет", — рассказала Сосницкая. Она отметила, что для ветеранов подготовили памятные подарки, а всех гостей ждет солдатская каша с тушенкой.
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