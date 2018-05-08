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Строительство автовокзала рядом со станцией метро «Ховрино» планируют завершить до конца года
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Строительство автовокзала рядом со станцией метро «Ховрино» планируют завершить до конца года 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Строительно-монтажные работы по возведению автовокзала рядом со станцией метро «Ховрино» планируется завершить до конца 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
«До конца 2018 г. планируется завершить строительно-монтажные работы по возведению пассажирского терминала на северном вестибюле станции метро «Ховрино», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
В пресс-службе пояснили, что пассажирский терминал (автовокзал) является частью крупного транспортно-пересадочного узла «Ховрино». Также в 2018 г. в рамках строительства ТПУ будут построены перроны посадки и высадки наземного городского транспорта, отстойно-разворотная площадка для автобусов, плоскостная парковка на 100 машиномест.
Уточняется, что станция метро «Ховрино» находится с западной стороны ул. Дыбенко, в районе примыкания к ней ул. Зеленоградская.
«Станция метро «Ховрино» была открыта для пассажиров в конце 2017 г. При этом по многочисленным просьбам жителей Москвы мэром Сергеем Собяниным было принято решение о возобновлении строительства станции «Беломорская улица» на перегоне между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино». Строительство «Беломорской улицы» будет завершено в 2018 г.», — напомнил А. Бочкарев.
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