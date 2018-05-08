Строительство автовокзала рядом со станцией метро «Ховрино» планируют завершить до конца года

Строительно-монтажные работы по возведению автовокзала рядом со станцией метро «Ховрино» планируется завершить до конца 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

«До конца 2018 г. планируется завершить строительно-монтажные работы по возведению пассажирского терминала на северном вестибюле станции метро «Ховрино», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

В пресс-службе пояснили, что пассажирский терминал (автовокзал) является частью крупного транспортно-пересадочного узла «Ховрино». Также в 2018 г. в рамках строительства ТПУ будут построены перроны посадки и высадки наземного городского транспорта, отстойно-разворотная площадка для автобусов, плоскостная парковка на 100 машиномест.

Уточняется, что станция метро «Ховрино» находится с западной стороны ул. Дыбенко, в районе примыкания к ней ул. Зеленоградская.