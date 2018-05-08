В Ростове часть улицы Шаумяна закроют для пешеходов

28 мая в центре Ростова начнут ремонтировать двухэтажный дом на одной из центральных улиц. Здание довольно старое, поэтому во время работ этот участок улицы будет опасен для прохожих.

— С 28 мая по 1 октября часть улицы Шаумяна в районе дома 33а будет закрыта для пешеходов, — сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения Ростова.

13 мая десять основных транспортных магистралей донской столицы будут недоступны для автомобилистов с 09:00 до 18:30. Это связано с тем, что в воскресенье на новом стадионе пройдет третий тестовый матч.