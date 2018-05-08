Автовокзал у метро «Ховрино» в Москве планируют построить до конца года

Около станции столичного метро «Ховрино» построят автовокзал, строительно-монтажные работы по его возведению планируют закончить до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы

«До конца 2018 года планируется завершить строительно-монтажные работы по возведению пассажирского терминала на северном вестибюле станции метро «Ховрино», — сказал руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев

Также в 2018 году в рамках строительства транспортно-пересадочного узла построят перроны посадки/высадки наземного городского транспорта, отстойно-разворотную площадку для автобусов, плоскостную парковку на 100 машино-мест.

Пассажирский терминал (автовокзал) является частью крупного транспортно-пересадочного узла «Ховрино». Станция метро «Ховрино» находится с западной стороны улицы Дыбенко, в районе примыкания к ней Зеленоградской улицы.