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Автовокзал у метро «Ховрино» в Москве планируют построить до конца года
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Автовокзал у метро «Ховрино» в Москве планируют построить до конца года 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Около станции столичного метро «Ховрино» построят автовокзал, строительно-монтажные работы по его возведению планируют закончить до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
«До конца 2018 года планируется завершить строительно-монтажные работы по возведению пассажирского терминала на северном вестибюле станции метро «Ховрино», — сказал руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.
Также в 2018 году в рамках строительства транспортно-пересадочного узла построят перроны посадки/высадки наземного городского транспорта, отстойно-разворотную площадку для автобусов, плоскостную парковку на 100 машино-мест.
Пассажирский терминал (автовокзал) является частью крупного транспортно-пересадочного узла «Ховрино». Станция метро «Ховрино» находится с западной стороны улицы Дыбенко, в районе примыкания к ней Зеленоградской улицы.
«Станция метро «Ховрино» была открыта для пассажиров в конце 2017 года. При этом по многочисленным просьбам жителей Москвы мэром Сергеем Собяниным было принято решение о возобновлении строительства станции «Беломорская улица» на перегоне между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино». Строительство «Беломорской улицы» будет завершено в 2018 году», — напомнил Бочкарев.
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