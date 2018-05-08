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Во время шествия «Бессмертного полка» в Тамбове перекроют несколько улиц
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Во время шествия «Бессмертного полка» в Тамбове перекроют несколько улиц 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В центре Тамбова перекроют улицы, по которым пройдут участники акции «Бессмертный полк». В этом году колонна соберётся возле памятника Владимиру Вернадскому, откуда проследуют по бульвару Энтузиастов и улице Мичуринская до Парка Победы.
С 12.00 до 17.00 будет запрещено движение транспорта по улицам:
Рылеева, на участке от улицы Магистральной до улицы Менделеева;бульвару Энтузиастов, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;Социалистической, на участке от бульвара Энтузиастов до улицы Шлихтера;8-го Марта, на участке от бульвара Энтузиастов до улицы Ломоносова;Карла Маркса, на участке от улицы Никифоровской до улицы Шлихтера;Николая Вирты, на участке от улицы Молодежной до улицы Пятигорской;Советской, на участке от Комсомольской площади до улицы Совхозной деревни Красненькая;Мичуринской, на участке от улицы Шлихтера до улицы Никифоровской; пУрожайной.
К месту сбора колонны тамбовчане смогут добраться на бесплатных автобусах. Они будут курсировать с 13.00 до 15.00 от фонтана на площади Ленина, со всеми остановками по улице Советская, через Комсомольскую площадь до сквера Владимира Вернадского.
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