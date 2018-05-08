Смольный объявил конкурс на проектирование метро «Кудрово»

Специалисты разработают проект новой станции «оранжевой» ветки метро — «Кудрово». Соответствующий конкурс объявил накануне комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Согласно условиям конкурса, подрядчик должен будет оценить имущественно-правовую ситуацию для участка Лахтинско-Правобережной линии подземки и разработать проект от станции «Улица Дыбенко», которая на данный момент является конечной, до «Кудрово».

Лучший проект определят до 23 мая. Сама станция должна быть построена к 2025 году. «Кудрово» станет уже второй станцией метро на территории Ленинградской области . Пока что за пределами Петербурга расположена только конечная станция «красной» ветки — «Девяткино».

Напомним, Лахтинско-Правобережная линия будет продолжена и в другую сторону. Уже начато строительство ее продолжения от «Спасской» к «Большому проспекту».

В вагонах поездов метро уже появилась обновленная схема.