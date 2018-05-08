В Москве выставили на аукцион часть нежилого здания в Сокольниках

Часть нежилого четырехэтажного здания, расположенного недалеко от станции московского метро «Сокольники», выставили на торги по стартовой цене около 150 миллионов рублей, аукцион состоится 21 июня, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Часть нежилого здания, расположенного на первой линии вблизи метро «Сокольники», выставлена на продажу через Единую торговую площадку Москвы. Единым лотом на торги выставлены помещения общей площадью 2,17 тысячи квадратных метров в здании по адресу: Стромынский переулок, дом 4. Объект представляет собой четырехэтажное здание, расположенное в 10 минутах транспортом от метро «Сокольники», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в здании расположены предприятия сферы товаров и услуг (сауна, типография, офисы). Объект подключен к центральному водоснабжению, отоплению, горячему водоснабжению, электрические мощности — 220 вольт. Необходим косметический ремонт. Начальная стоимость лота — 151,4 миллиона рублей.

«По сути, победитель торгов получит практически все здание — около 300 квадратных метров в доме по обозначенному адресу делят между собой еще два юридических лица», — добавляется в сообщении.

Заявки принимаются до 14 июня. Торги пройдут 21 июня 2018 года. Выставленный на аукцион лот находится в хозяйственном управлении ГУП «Комбинат питания ФХУ Мэрии Москвы».