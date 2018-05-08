Часть нежилого здания рядом с метро «Сокольники» выставили на аукцион

Часть нежилого здания, расположенного в 10 минутах от станции метро «Сокольники», выставили на продажу через Единую торговую площадку города, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Объект площадью более 2,1 тысячи квадратных метров находится в Стромынском переулке, дом 4. Это 4-этажное здание с предприятиями сферы товаров и услуг, в частности сауной, типографией и офисами.

Победитель торгов получит практически все здание — около 300 «квадратов» в доме делят между собой еще два юридических лица.

Начальная стоимость лота — 151,4 миллиона рублей. В здании проведено электричество, также оно подключено к центральному водоснабжению, отоплению и горячему водоснабжению. Подрядчику потребуется лишь провести косметический ремонт.