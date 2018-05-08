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Рустам Минниханов прокатился в метро от «Дубравной» до «Проспекта Победы»
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Рустам Минниханов прокатился в метро от «Дубравной» до «Проспекта Победы» 

АиФ Казань 17 минут назад
Фото: АиФ Казань
Рустам Минниханов осмотрел строящуюся станцию метро «Дубравная», сообщает пресс-служба президента РТ.
Главе республики сообщили, что станция практически готова и все системы работают бесперебойно. По ночам проходят ночные обкатки подвижного состава.
«На поверхности продолжаются работы по благоустройству. К сожалению, затяжная весна не дала вовремя этого сделать. Но, тем не менее, к Чемпионату мира по футболу мы постараемся работы завершить», — сообщил генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.
Рустам Минниханов осмотрел оформление станции, а также оценил способ бесконтактной оплаты проезда с помощью мобильного телефона. Затем президент Татарстана проехал на поезде от станции «Дубравная» до станции «Проспект Победы».
«Очень удобный общественный транспорт, очень комфортный. Как бы сложно не было, мы движемся вперед. Конечно, из-за погодных условий не успели завершить благоустройство. Но линия уже готова. Я считаю, что это большой подарок к празднику Победы», — сказал Рустам Минниханов.
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8 мая на «Дубравной» будут ждать Рустама Минниханова Сегодня утром и вечером перекроют центр. Возможны пробки Синоптики обещают казанцам сильный снегопад и снежные заносы
Комментарии  Ещё 4 источника 
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