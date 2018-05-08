Ещё
Минниханов побывал на станции метро «Дубравная»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Астролог предсказал победу Путина и пожалел

Минниханов побывал на станции метро «Дубравная» 

Казанский Портал 53 минуты назад
Минниханов на «Дубравной». Фото: president.tatarstan.ru  Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил строящуюся станцию метро «Дубравная». Пресс-служба главы республики опубликовала бодрый фотоотчет. Правда, почти все снимки сделаны на станции, где все хорошо. Неблагоустроенная территория вокруг «Дубравной» в галерею не попала (один снимок на улице не в счет).
Напомним, все работы на «Дубравной» почти завершены. Проблемы только с благоустройством территории вокруг станции. Эту работу планируют завершить в течение месяца.
Откроется ли станция 9 мая, неизвестно. Так она выглядела за несколько дней до возможного открытия.
Читайте также:
Во время ЧМ-2018 в метро будут проверять каждого
«Летом еще хуже будет». Казанцы недовольны «последней милей»
Казанский Портал: последние новости
8 мая на «Дубравной» будут ждать Рустама Минниханова Сегодня утром и вечером перекроют центр. Возможны пробки Победа «Ак Барса» и смерть диджея Avicii. Что казанцы искали в «Яндексе»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК933
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»243
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика12
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом429
Главным событием для рубля станет 12 мая52
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:31
Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение