Минниханов побывал на станции метро «Дубравная»

Минниханов на «Дубравной». Фото: president.tatarstan.ru Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил строящуюся станцию метро «Дубравная». Пресс-служба главы республики опубликовала бодрый фотоотчет. Правда, почти все снимки сделаны на станции, где все хорошо. Неблагоустроенная территория вокруг «Дубравной» в галерею не попала (один снимок на улице не в счет).

Напомним, все работы на «Дубравной» почти завершены. Проблемы только с благоустройством территории вокруг станции. Эту работу планируют завершить в течение месяца.

Откроется ли станция 9 мая, неизвестно. Так она выглядела за несколько дней до возможного открытия.

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