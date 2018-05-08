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«Горьковская» заработала в обычном режиме после ремонта эскалаторов
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«Горьковская» заработала в обычном режиме после ремонта эскалаторов 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На «Горьковской» завершен ремонт эскалаторов, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена. Со вторника, 8 мая, станция работает в штатном режиме.
Работы по ремонту эскалаторов продолжались на станции почти 4 месяца. В течение этого периода вход на «Горьковскую» был ограничен, а утром в будние дня станция была закрыта на вход.
Напомним, несколько станций метро в Петербурге будут закрыты во время проведения акции «Бессмертный Полк» и других праздничных мероприятий в центре Петербурга 9 мая. Жителей Северной столицы просят заранее планировать свои маршруты с учетом всех ограничений.
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