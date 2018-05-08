Как будет работать общественный транспорт в Пензе 9 Мая

9 мая в связи с проведением в Пензе праздничных мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в схему движения городского общественного транспорта будут внесены изменения. Так, на время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты с 8:30 до окончания мероприятия (ориентировочно до 16:00) будет приостановлено движение троллейбусов №1, № 8, №9, а также ограничено движение троллейбусов №2 до площади «Дружбы» по улице Суворова.

По данным мэрии, в этот день общественный транспорт пустят по следующим схемам:

троллейбусы №6 будут двигаться с улицы Суворова по проспекту Строителей и далее по маршруту, в обоих направлениях;

автобусы №66 — с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях;

автобусы большого и малого классов маршрутов №44 и №70 — с улицы Луначарского по улице Гагарина и далее по маршрутам, в обоих направлениях;

маршрутки №2А, 29, 81 — с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Суворова и далее по маршрутам, в обоих направлениях;

маршрутки №1Т — с улицы Пушкина по улицам Кулакова — Гагарина и далее по маршруту, в обоих направлениях;

маршрутки №55 — с улицы Луначарского по улицам Гагарина — Суворова — 8 Марта и далее по маршруту, в обоих направлениях;

маршрутки №2Т — с улицы Суворова по улицам Гагарина — Леонова — Циолковского — Крупской — Гагарина — Суворова и далее по маршруту;

маршрутки №13, № 16, № 49, № 68, № 75, № 89 — с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Луначарского и далее по маршрутам, в обоих направлениях;

маршрутки №77 — при движении с улицы Суворова по улицам Гагарина — Леонова — Циолковского — Беляева — проспект Победы и далее по маршруту; — при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта — Карпинского и далее по маршруту;

маршрутки №80 — при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта — Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях;

маршрутки №59 — с улицы Гагарина — по улице Луначарского и далее по маршруту, в обоих направлениях.