Ещё
Как будет работать общественный транспорт в Пензе 9 Мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Астролог предсказал победу Путина и пожалел

Как будет работать общественный транспорт в Пензе 9 Мая 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
9 мая в связи с проведением в Пензе праздничных мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в схему движения городского общественного транспорта будут внесены изменения. Так, на время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты с 8:30 до окончания мероприятия (ориентировочно до 16:00) будет приостановлено движение троллейбусов №1, № 8, №9, а также ограничено движение троллейбусов №2 до площади «Дружбы» по улице Суворова.
По данным мэрии, в этот день общественный транспорт пустят по следующим схемам:
троллейбусы №6 будут двигаться с улицы Суворова по проспекту Строителей и далее по маршруту, в обоих направлениях;
автобусы №66 — с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях;
автобусы большого и малого классов маршрутов №44 и №70 — с улицы Луначарского по улице Гагарина и далее по маршрутам, в обоих направлениях;
маршрутки №2А, 29, 81 — с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Суворова и далее по маршрутам, в обоих направлениях;
маршрутки №1Т — с улицы Пушкина по улицам Кулакова — Гагарина и далее по маршруту, в обоих направлениях;
маршрутки №55 — с улицы Луначарского по улицам Гагарина — Суворова — 8 Марта и далее по маршруту, в обоих направлениях;
маршрутки №2Т — с улицы Суворова по улицам Гагарина — Леонова — Циолковского — Крупской — Гагарина — Суворова и далее по маршруту;
маршрутки №13, № 16, № 49, № 68, № 75, № 89 — с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Луначарского и далее по маршрутам, в обоих направлениях;
маршрутки №77 — при движении с улицы Суворова по улицам Гагарина — Леонова — Циолковского — Беляева — проспект Победы и далее по маршруту; — при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта — Карпинского и далее по маршруту;
маршрутки №80 — при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта — Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях;
маршрутки №59 — с улицы Гагарина — по улице Луначарского и далее по маршруту, в обоих направлениях.
PNZdrive: последние новости
Статистика ДТП в Пензе - откуда ноги растут В Пензе подрядчикам напомнили об обязательствах по нанесению разметки Пензенская область оказалась лидером в реализации программы «Безопасные и качественные дороги»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК937
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»250
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика14
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом431
Главным событием для рубля станет 12 мая51
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:31
Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение