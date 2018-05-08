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Часть нежилого здания рядом с метро «Сокольники» выставлена на аукцион
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Часть нежилого здания рядом с метро «Сокольники» выставлена на аукцион 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Часть нежилого здания, расположенного вблизи метро «Сокольники», выставлена на продажу через Единую торговую площадку Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента столицы по конкурентной политике.
«Единым лотом на торги выставлены помещения общей площадью 2 тыс. 170 кв. м в нежилом здании по адресу: Стромынский переулок, д. 4. Объект представляет собой 4-этажное здание, расположенное на первой линии, в 10-и минутах транспортом от метро «Сокольники». В настоящее время в здании расположены предприятия сферы товаров и услуг (сауна, типография, офисы)», — говорится в сообщении.
Пресс-служба отметила, что, по сути, победитель торгов получит практически все здание — «около 300 кв. м в доме по обозначенному адресу делят между собой еще два юридических лица».
Объект подключен к центральному водоснабжению, отоплению, горячему водоснабжению, электрические мощности — 220 Вольт. «Необходим косметический ремонт», — добавили в департаменте.
Начальная стоимость лота — 151,4 млн руб. Заявки принимаются до 14 июня. Торги пройдут 21 июня 2018 г.
Выставленный на аукцион лот находится в хозяйственном управлении ГУП «Комбинат питания ФХУ Мэрии Москвы».
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