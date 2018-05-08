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Завтра в ЮЗАО запустят дополнительные автобусные маршруты
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Завтра в ЮЗАО запустят дополнительные автобусные маршруты 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
9 мая будут организованы дополнительные маршруты для желающих посетить городские и пригородные мемориальные комплексы. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
«Для желающих посетить 9 мая городские и пригородные мемориальные комплексы организуют дополнительные маршруты. В автобусах будут действовать все виды билетов", — написано в сообщении.
До кладбища «Ракитки» запустят автобус № 531к «Метро „Теплый Стан“» — «Санаторий „Десна“», который будет проезжать по трассе маршрута № 531.
А от станции Щербинка до Щербинского кладбища можно будет доехать на автобусе Э2.
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