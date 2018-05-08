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Москвичи смогут вызвать такси из метро
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Москвичи смогут вызвать такси из метро 

Мослента 2 часа назад
К чемпионату мира по футболу, который стартует в середине июня, в московском метро появиться возможность заказа такси. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.
Планируется, что для столичного метрополитена разработают модуль «такси» в мобильном приложении «Метро Москвы» на платформах iOS и Android. С помощью программы можно будет построить маршрут, выбрать место подачи автомобиля, а также выбрать тарифный план и связаться с онлайн-диспетчерской.
Победителя определят на электронном аукционе, который пройдет 10 мая. Максимальная цена контракта составляет 479,4 тысячи рублей.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. По прогнозам столичных властей, цены на такси в городе в это время не изменятся. За работой таксомоторных компаний и их ценовой политикой будет осуществляться контроль.
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