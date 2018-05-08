Москвичи смогут вызвать такси из метро

К чемпионату мира по футболу, который стартует в середине июня, в московском метро появиться возможность заказа такси. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.

Планируется, что для столичного метрополитена разработают модуль «такси» в мобильном приложении «Метро Москвы» на платформах iOS и Android. С помощью программы можно будет построить маршрут, выбрать место подачи автомобиля, а также выбрать тарифный план и связаться с онлайн-диспетчерской.

Победителя определят на электронном аукционе, который пройдет 10 мая. Максимальная цена контракта составляет 479,4 тысячи рублей.