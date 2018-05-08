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Как в Тамбове будет организовано движение в День Победы?
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Как в Тамбове будет организовано движение в День Победы? 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
9 мая весь муниципальный пассажирский транспорт с 12.00 до 18.00 будет работать бесплатно для всех.
Начнутся праздничные мероприятия в 9.40 у памятника Зое Космодемьянской и завершатся в 22.00 праздничным фейерверком в парке Победы и у культурно-досугового центра «Мир».
Так, во время подготовки и проведения театрализованного представления «Победа» и торжественного парада на площади В. И. Ленина с 8.30 до 13.30 изменится схема движения городского транспорта.
С 13.30 до 17.00 для движения транспорта будет закрыт бульвар Энтузиастов, по которому в этом году пройдет шествие Бессмертного полка. Маршруты, осуществляющие движение по улице Советской, в этот период будут сворачивать на улицу Пролетарскую или на Моршанское шоссе. С 13.30 до 17.30 в районе Комсомольской площади также изменится схема движения общественного транспорта.
На время проведения мероприятий в парке Победы с 17.00 и до 22.30 для движения в этом районе будет закрыта улица Мичуринская. Общественный транспорт будет курсировать по измененной схеме движения.
После праздничного салюта горожан от парка Победы с 21.45 будут развозить автобусы и троллейбусы.
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