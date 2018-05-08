Петр Бирюков рассказал о подготовке зоны для болельщиков на Воробьевых горах

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, — в настоящий момент идут ремонтные работы проезжей части и тротуара на улице Косыгина, также проводятся работы по установке дополнительных навигационных указателей от станции метро и остановок общественного транспорта.

Заместитель мэра отметил, что в рамках подготовки столицы к ЧМ 2018 будет произведены ремонтные работы дорожного покрытия почти на 20 объектах, оформят 9 тематических цветников и установят 230 указателей городской навигации.