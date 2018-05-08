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Петр Бирюков рассказал о подготовке зоны для болельщиков на Воробьевых горах
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Петр Бирюков рассказал о подготовке зоны для болельщиков на Воробьевых горах 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, — в настоящий момент идут ремонтные работы проезжей части и тротуара на улице Косыгина, также проводятся работы по установке дополнительных навигационных указателей от станции метро и остановок общественного транспорта.
«Ко Дню Победы в зоне для болельщиков приведены в регламентное состояние установки наружного освещения, расположенные вблизи Московского государственного университета», — сообщил Петр Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что в рамках подготовки столицы к ЧМ 2018 будет произведены ремонтные работы дорожного покрытия почти на 20 объектах, оформят 9 тематических цветников и установят 230 указателей городской навигации.
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