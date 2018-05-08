В Москве установят дополнительные указатели, ведущие к фан-зоне ЧМ-2018 у МГУ

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Дополнительные навигационные указатели, ведущие от станций метро и остановок общественного транспорта к фан-зоне чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Московского государственного университета (МГУ), установят в столице. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

В рамках подготовки площадки для болельщиков на Воробьевых горах коммунальные службы города ремонтируют плиточное и асфальтовое покрытие и ведут санитарную очистку парковой территории. «Организована установка дополнительных навигационных указателей, задающих направление движения к фанзоне от станций метро и остановок общественного транспорта», — сообщили в пресс-службе.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, которые приводит пресс-служба, к 9 мая в зоне для болельщиков у МГУ приведены в порядок установки наружного освещения. «Здесь упорядочена распределительная сеть, проведен демонтаж бросовых кабелей, а сами установки промыты и покрашены», — сообщили в пресс-службе.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 в столице будет также проведен ремонт дорожного покрытия 19 объектов, установлено порядка 230 указателей городской навигации и оформлено 9 тематических цветников. Самый крупный цветник площадью 150 тыс. кв. м на Волоколамском шоссе оформлен в виде логотипа турнира, добавили в пресс-службе.

Ранее появилась информация, что инициативная группа студентов МГУ попросила оргкомитет ЧМ-2018 перенести московскую фан-зону с Воробьевых гор на другую площадку, так как ее размещение будет мешать образовательному процессу. Площадка для фестиваля болельщиков в Москве изначально была рассчитана на 42,5 тыс. человек, однако, как сообщал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин , ее вместимость будет сокращена. Сама площадка будет отодвинута от здания МГУ на 300 метров.