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В Москве высадят новые деревья взамен упавших
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В Москве высадят новые деревья взамен упавших при урагане 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве будут высажены новые деревья взамен упавших во время урагана, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на начальника отдела озеленения дирекции столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Надежду Цвигун.
"Да, мы уже обратились в городские организации с просьбой посчитать количество упавших деревьев. Как только будет подготовлен адресный перечень, мы приступим к посадкам", — сказала она.
Сильнейший ураган и ливни прошли в Москве днем 21 апреля. Ранее сообщалось, что из-за урагана пострадали 17 человек, погибла 12-летняя девочка. Кроме того, в Подмосковье погиб один человек, восемь пострадали.
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