«Поезд Победы» прибыл в Нижний Новгород

Каждый год он перевозит военную технику по разным городам. Его пассажиры — ветераны войны, посвятившие всю свою жизнь работе на ГЖД.

Фото сделано 7 мая на улице Июльских дней.