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«Поезд Победы» прибыл в Нижний Новгород
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«Поезд Победы» прибыл в Нижний Новгород 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Каждый год он перевозит военную технику по разным городам. Его пассажиры — ветераны войны, посвятившие всю свою жизнь работе на ГЖД.
Фото сделано 7 мая на улице Июльских дней.
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