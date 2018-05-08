В кассах 5 станций МЦК начнёт действовать новая платёжная система

В рамках пилотного проекта в Москве начнёт действовать китайская платёжная система AliPay. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Сейчас во всех кассах московского метро и МЦК можно оплатить проезд с помощью бесконтактных технологий. В их числе — Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay, а также банковские карты. Более чем на 80 станциях метро и на всех станциях МЦК пассажиры могут оплачивать свой проезд непосредственно на турникете, приложив банковскую карту к специальному устройству-считывателю.

Также Максим Ликсутов сообщил весьма интересный факт: cвыше 1,5 процентов билетов в московском метро по банковским картам покупают иностранные гости столицы.