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В кассах 5 станций МЦК начнёт действовать новая платёжная система
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В кассах 5 станций МЦК начнёт действовать новая платёжная система 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В рамках пилотного проекта в Москве начнёт действовать китайская платёжная система AliPay. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Сейчас во всех кассах московского метро и МЦК можно оплатить проезд с помощью бесконтактных технологий. В их числе — Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay, а также банковские карты. Более чем на 80 станциях метро и на всех станциях МЦК пассажиры могут оплачивать свой проезд непосредственно на турникете, приложив банковскую карту к специальному устройству-считывателю.
Также Максим Ликсутов сообщил весьма интересный факт: cвыше 1,5 процентов билетов в московском метро по банковским картам покупают иностранные гости столицы.
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