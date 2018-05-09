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До сколько будут перекрыты улицы в центре Перми?
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До сколько будут перекрыты улицы в центре Перми? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Днём 9 мая центр Перми обычно перекрывают. Во сколько движение будет открыто?
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, 9 мая с 5 до 15 часов будет закрыто движение всех видов транспорта за исключением трамваев по улицам:
— Куйбышева (от улицы Екатерининской до улицы Петропавловская без остановки движения по улице Екатерининская и улице Петропавловская), — Пермская (от улицы Газеты Звезда до улицы Попова без остановки движения по улице Газета Звезда и по улице Попова), — Екатерининской (от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева без остановки движения по улице Газеты Звезда и улице Куйбышева), — Луначарского (от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева), — Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона от улицы Революции до улицы Петропавловская), — площадь Октябрьская, — Комсомольский проспект (четная сторона, от улицы Петропавловская до улицы Монастырская без остановки движения улиц Советская, Петропавловская и Монастырская), — Ленина (от улицы Газеты Звезда до улицы Попова с приостановкой движения по улице Попова на период прохождения военной техники и акции «Бессмертный полк»), — Пушкина (от улицы Газета Звезда до улицы Куйбышева), — улица Краснова (от улицы Газеты Звезда до улицы Пушкина.
С 5 до 23 часов также будет прекращено движение транспорта по улице Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова и по улице Борчанинова от улицы Екатеринская до улицы Петропавловская. При этом движение трамваев по улице Ленина будет приостановлено с 8 до 15 часов, по улице Борчанинова — с 19.30 до 21.30.
Кроме того, с 22 часов 8 мая до 15 часов 9 мая запрещена парковка транспорта на Комсомольском проспекте от улицы Революции до улицы Ленина, на Октябрьской площади и на улице Ленина от Комсомольского проспекта до улицы Попова. Также с 22.00 8 мая до 23.00 9 мая запрещена парковка транспорта на улице Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова и улице Борчанинова от улицы Ленина до улицы Петропавловская. Автомобили нарушителей будут эвакуироваться на штраф-стоянки.
С 22.30 до 00.00 в связи с проведением праздничного фейерверка будет закрыто движение транспорта в районе площади Карла Маркса. На время проведения самого фейерверка временно будет приостановлено движение и общественного транспорта.
Автобусы №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 46, 49, 52, 53, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 74, 77, а также 3т и 7т будут следовать в объезд. Троллейбусный маршрут №1и трамвайный маршрут №4 до 15.00 курсировать не будут. Троллейбусные маршруты №5, №10, №11, №12, №13 будут следовать по сокращённым маршрутам. Трамваи №5, №7 и №11 с 8 до 14 часов будут следовать по измененным маршрутам.
Также в День Победы пермяки смогут уехать на общественном транспорте, работающему согласно плановому расписанию. С расписанием можно ознакомиться на сайте.
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