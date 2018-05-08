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М. Ликсутов: Более 1,5% покупок билетов в московском метро по банковским картам совершают иностранцы
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М. Ликсутов: Более 1,5% покупок билетов в московском метро по банковским картам совершают иностранцы 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Более 1,5% покупок билетов в метро по банковским картам совершают иностранные граждане. В топ-10 стран, граждане которых покупают проездные, используя безналичные способы оплаты, входят Англия, Италия, Германия, Китай, Казахстан, Украина и Белоруссия», — заявил он.
М. Ликсутов отметил, что при этом жители Германии предпочитают приобретать проездные в автоматах, граждане Казахстана — в кассах, а в Китае оплачивают проезд непосредственно на турникетах.
«Московский метрополитен является лидером среди метрополитенов мира по количеству способов оплаты проезда. Сейчас во всех кассах метро и Московского центрального кольца пассажиры могут оплатить проезд, используя современные бесконтактные технологии, в том числе Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay, билетные автоматы принимают к оплате банковские карты. В кассах пяти станций МЦК в рамках пилотного проекта, итог которого скоро будет подведен, доступна китайская платежная система AliPay. Более чем на 80 станциях метро и на всех станциях МЦК пассажиры могут оплатить проезд непосредственно на турникете, приложив банковскую карту к специальному считывателю», — заключил заместитель мэра.
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