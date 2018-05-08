М. Ликсутов: Более 1,5% покупок билетов в московском метро по банковским картам совершают иностранцы

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Италия, Германия, Китай, Казахстан, Украина и «Более 1,5% покупок билетов в метро по банковским картам совершают иностранные граждане. В топ-10 стран, граждане которых покупают проездные, используя безналичные способы оплаты, входят Англия Белоруссия », — заявил он.

М. Ликсутов отметил, что при этом жители Германии предпочитают приобретать проездные в автоматах, граждане Казахстана — в кассах, а в Китае оплачивают проезд непосредственно на турникетах.