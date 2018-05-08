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В Москве рассказали о подготовке зоны для болельщиков на Воробьевых горах
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В Москве рассказали о подготовке зоны для болельщиков на Воробьевых горах 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Активная подготовка зоны для болельщиков ведется на Воробьевых горах в Москве — коммунальные службы ремонтируют асфальт и плитку, ведут санитарную очистку парковой территории, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, на улице Косыгина идет ремонт проезжей части площадью 140 тысяч квадратных метров, ремонт тротуаров площадью более 20 тысяч квадратных метров, замене подлежит 30 тысяч метров бордюрного камня.
Кроме этого, организована установка дополнительных навигационных указателей, задающих направление движения к фан-зоне от станций метро и остановок общественного транспорта.
"К 9 мая в зоне для болельщиков приведены в регламентное состояние установки наружного освещения, расположенные вблизи Московского государственного университета. Здесь упорядочена распределительная сеть, проведен демонтаж бросовых кабелей, а сами установки промыты и покрашены", — сказал Бирюков.
Также в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в столице проведут ремонт дорожного покрытия 19 объектов, установят порядка 230 указателей городской навигации, оформят девять тематических цветников. Самый крупный из них площадью 150 тысяч квадратных метров на Волоколамском шоссе оформлен в виде логотипа турнира.
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