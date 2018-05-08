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Москву заново озеленят
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Москву заново озеленят 

Мослента 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Вместо упавших во время урагана столичных деревьев высадят новые. Об этом рассказала начальник отдела озеленения дирекции столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Надежда Цвигун, сообщается на сайте мэра Москвы.
«Мы уже обратились в городские организации с просьбой посчитать количество упавших деревьев. Как только будет подготовлен адресный перечень, мы приступим к посадкам», — сказала она.
Сильный ураган в столичном регионе прошел 21 апреля. Порывы ветра местами достигали 25 метров в секунду. Ветром в городе повалило больше тысячи деревьев, 34 кровли домов повреждены. В результате урагана в столице пострадали 17 человек, один ребенок погиб.
Климатолог Владимир Семенов рассказал, что подобные штормы являются нормой для весны, а летом жители столицы могут ожидать торнадо. Предполагается, что их появление связано с перегревом атмосферы и ее перенасыщенностью влагой.
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