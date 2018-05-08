Обзор московских событий в СМИ за 8 мая

«Коммерсантъ». Торговля с видом на улицы Массовое закрытие ТРЦ вызвало недовольство в регионах. ссылка

«Коммерсантъ». Нарушители ПДД помогут дорожному строительству Регионам добавят денег на содержание автодорог за счет штрафов. ссылка

«Известия» . Всероссийский салют Как страна будет праздновать 9 Мая. ссылка

«Известия». В школах может появиться диетическое меню Регионы предложили предусмотреть в законе требование об особом питании в учебных заведениях. ссылка

Газета.Ru. Встретимся в суде: М. Багдасарян хочет засудить ГИБДД Мара Багдасарян потребовала вернуть ей права и подала в суд на отделение Госавтоинспекции. ссылка

Российская газета ». Чем парад порадует Россиянам 9 мая покажут уникальные новинки вооружения и военной техники и салют из 30 залпов. ссылка

«Российская газета». С. Собянин наградил победителей конкурса «Московская весна a cappella» Главный приз фестиваля «Московская весна A Cappella» завоевал коллектив из США Six Appeal. ссылка

«Российская газета». Планируйте маршруты Как будет работать транспорт в Москве 9 Мая. ссылка

«Российская газета». Три века не возраст Москвичи оценили реставрацию гагаринского особняка на Страстном бульваре. ссылка

«Российская газета». Труба зовет Фабрики и заводы приглашают горожан на экскурсии и мастер-классы. ссылка

«Российская газета». Со «Скалолазом» надежнее В метро закупили подъемники для колясочников. ссылка

Московский комсомолец ». Россияне погрязли в долгах: эксперты назвали неожиданную причину роста кредитования Людей заставляет идти в банки надежда на восстановление экономики. ссылка

«Московский комсомолец». День Победы в Москве отметят небывалым салютом В столице вечером 9 Мая прозвучит 10 тысяч праздничных артиллерийских выстрелов. ссылка

«Московский комсомолец». Новый столичный велосезон: что ждет любителей спорта Станций проката велосипедов станет больше, а стоимость аренды не изменится. ссылка

Комсомольская правда ». Как пройдет Парад Победы 9 мая 2018 г. Что нового увидят москвичи и гости столицы на Красной площади. ссылка

«Комсомольская правда». В Москве снимают квартиры за 5 тыс. руб., чтобы посмотреть Парад Победы Где предлагают бюджетные окна и, почему на ул. Тверская нельзя выйти на балкон. ссылка

Московская правда ». В метрополитене расскажут об архитектуре станций Почему станции метро могут сильно отличаться от утвержденного проекта, а некоторые из них с годами меняют свой облик? ссылка

«Московская правда». Мост через Яузу построят до конца 2019 г. ссылка

«Вечерняя Москва». По программе реновации возводят умные дома Дома, построенные по программе реновации в ТиНАО, будут проектировать с учетом «смарт-стандарта». ссылка

«Вечерняя Москва». Власти Москвы наградят лучших работодателей Работодатели, которые трудоустраивают людей с инвалидностью, смогут претендовать на получение гранта мэра Москвы. ссылка

«Вечерняя Москва». Подсекай! Где и какую рыбу можно поймать в Москве Оказывается, в Яузе, в районе Преображенской набережной можно, к примеру, поймать щуку. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин наградил участников международного конкурса «Московская весна A Cappella» В этом году члены жюри обратили внимание на творческий рост у российских коллективов, заметное стремление к развитию у участников. ссылка

«Вечерняя Москва». Столица готовится встретить День Победы Горожане и гости столицы могут посетить многие площадки в столице, украшенные ко Дню Победы. ссылка