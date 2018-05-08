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В Москве во вторник ожидается до +23°С
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В Москве во вторник ожидается до +23°С 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +21 до +23°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/c. Давление 750 мм рт. ст.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что солнечная погода без осадков ожидается в Москве.
"Предстоящая неделя порадует москвичей и гостей столицы, а также жителей Подмосковья комфортной спокойной антициклональной погодой. Уже в первый день новой недели при переменной облачности осадков ожидать не стоит", — сказал представитель центра погоды «Фобос».
По его словам, с 8 мая антициклон будет усиливать свои позиции, погода будет солнечная и сухая.
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